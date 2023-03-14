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Гинеколог назвала симптомы эндометриоза

«Коварное заболевание»: гинеколог Максимова назвала симптомы эндометриоза
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Несмотря на то что эндометриоз является распространенным гинекологическим заболеванием, из-за специфики его развития врачи нередко опаздывают с постановкой диагноза на семь-восемь лет. Об этом в понедельник, 13 марта, рассказала акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, руководитель отделения гинекологии и онкогинекологии Европейского медицинского центра Юлия Максимова.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что у некоторых женщин не возникает жалоб даже при наличии множественных очагов эндометриоза. Бывает и обратная ситуация, когда уже на первых стадиях возникает сильнейший болевой синдром.

«Чаще всего пациентки обращаются с обильными, длительными и болезненными менструациями, с длительными коричневыми мажущими выделениями до и после менструации. Беспокоят также тазовые боли без четкой локализации, <...> отмечают боли при половом акте, при опорожнении кишечника», — сообщила Максимова.

При эндометриозе, объяснила врач, ткань, выстилающая матку изнутри (эндометрий), разрастается там, где ей быть не положено, — так формируются очаги. При этом женщины могут сталкиваться с изнуряющими хроническими болями, маточными кровотечениями, провоцирующими анемию. Прорастание эндометрия в соседние органы с формированием массивного рубцово-спаечного процесса чревато проблемами при зачатии.

Специалист подчеркнула, что активные формы заболевания диагностируется только у женщин репродуктивного возраста, то есть у пациенток до менопаузы (за исключением единичных случаев).

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Ранее, 9 марта, акушер-гинеколог «ИНВИТРО-ЮГ» Илона Довгаль рассказала «Известиям» о симптомах, которые могут указывать на миому матки — доброкачественную опухоль женской репродуктивной системы. По словам врача, чаще всего данную патологию выявляют случайным образом во время профилактических осмотров или при планировании беременности.

Несмотря на то что на ранних этапах миома, как правило, не причиняет дискомфорта, она может развиваться вплоть до перерождения в злокачественное новообразование, саркому. В этой связи даже при отсутствии жалоб рекомендуется регулярно посещать гинеколога.

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