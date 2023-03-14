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Молодые предприниматели смогут получать гранты раз в три года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бизнесмены в возрасте от 14 до 25 лет смогут повторно получить грант на создание или развитие своего предприятия, говорится в новом проекте приказа Минэка (есть у «Известий»).

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Ранее воспользоваться такой поддержкой можно было однократно. Теперь разрешат раз в три года в случае успешной реализации первого гранта.

Кроме того, максимальный размер поддержки будет увеличен с 500 тыс. до 1 млн рублей за счет средств регионального бюджета. При этом для малых и средних предприятий (МСП), зарегистрированных в Арктической зоне, максимальная сумма помощи вырастет с 1 до 2 млн, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэка.

При этом, согласно проекту приказа, будет введено понятие новой инфраструктуры поддержки МСП и самозанятых — бизнес-парки. В отличие от уже действующих промышленных и технопарков, на новых площадках могут размещаться самозанятые и микропредприятия.

Такие площадки будут представлять собой специально оборудованные комплексы, где предприниматели смогут работать в кооперации. Изменения в грантовой программе будут стимулировать развитие предпринимательской деятельности в России и обеспечивать дополнительную поддержку молодежи, подчеркнул руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно.

Нововведение вряд ли вызовет рекордный рост субъектов МСП — эта мера больше направлена на поддержку действующих бизнесменов, чем на привлечение новых заинтересованных лиц, считает председатель экспертного совета по развитию цифровой экономики, технологий и инноваций Молодежного парламента ГД Алексей Мостовщиков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Опять в 25: молодые бизнесмены смогут получать гранты раз в три года

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