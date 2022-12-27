«Наша основная задача — помогать там, куда не идут многие другие банки»

В непростых для малого и среднего бизнеса условиях, сложившихся за последние годы, предприниматели как никогда нуждаются в четких, понятных и быстрых механизмах финансирования. Особенно критичен этот запрос среди новоиспеченных бизнесменов — таких за 2022 год в одной только Москве появилось более 300 тыс. О методах экспресс-поддержки микро-, малого и среднего бизнеса «Известиям» рассказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

— В последнее время вызовов на долю предпринимателей выпало немало. Уходящий год не стал исключением, особенно что касается небольшого бизнеса. МСП Банк позиционирует себя в первую очередь как банк для малого и среднего предпринимательства. Какие меры поддержки вы оказывали своим клиентам в этом году?

— Начну с того, что все наши продукты — это реальная помощь бизнесу, в разных сферах его деятельности. Это принцип, которым мы руководствуемся всякий раз, разрабатывая и выпуская на рынок новую программу кредитования. Что касается вызовов, уходящий год был непростым — это очевидно. Много компаний ушло с рынка, и речь сейчас не про международные бренды. По оценке экспертов, весной этого года в России закрылось в полтора раза больше юрлиц, чем за аналогичный отрезок 2021-го. Однако при этом число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей за тот же промежуток оказалось больше, чем закрывшихся.

— В чем, на ваш взгляд, причина?

— Тут сложно сказать наверняка. Кого-то сократили ушедшие с рынка «иностранцы», кого-то — оказавшиеся в трудном положении российские компании. Многие после потери работы становятся самозанятыми. Для таких людей, в частности, мы и работаем — предоставляем кредитные продукты под разные цели и условия, создаем своего рода материальный трамплин. Без которого зачастую у малого и среднего предпринимательства не окажется в будущем возможности совершать большие дела.

— И это возвращает нас к изначальному вопросу о поддержке предпринимателей.

— В этом году мы запустили несколько новых продуктов. Так, например, в рамках проекта правительства «Взлет — от стартапа до IPO» мы принимаем заявки по нашему флагманскому продукту «Высокотех». Он создан специально для поддержки инновационных компаний малого и среднего бизнеса. По нему предлагается самая низкая ставка — не выше 3% годовых. И здесь нужно отметить, что МСП Банк — единственный в стране оператор этой программы, реализуемой совместно с Министерством экономического развития РФ и Корпорацией МСП. По состоянию на 20 декабря мы одобрили 87 кредитов на суммы свыше 14 млрд рублей. Учитывая сложности, с которыми в этом году столкнулись высокотехнологичные предприятия, это действительно реальная поддержка.

Также в этом году мы расширили условия финансирования своей «экспресс»-линейки: «Экспресс-Поддержки», «Экспресс-Франшизы» и «Экспресс-Инвеста». Теперь заемщики по этим продуктам смогут получить до 30 млн рублей вместо 10 млн. Как следует из приставки, все три предлагают быстрое и доступное кредитование. Например, срок рассмотрения заявки по «Экспресс-Инвесту», без учета оформления залогового обеспечения, составит 72 часа при минимальном пакете документов с залоговым обеспечением в виде приобретаемого имущества. Небольшой бизнес, как правило, очень подвижный, и потребности у него возникают и меняются буквально на ходу. Здесь важна скорость обслуживания, которую мы для клиентов и обеспечиваем. Безусловно, нам еще есть к чему стремиться и над чем работать, главное тут не останавливаться.

Есть у нас и уникальный для России продукт «Семилетка для бизнеса» — он предусматривает получение до 10 млн рублей на срок до семи лет.

— Но сейчас довольно сложно планировать в принципе, а тут — семилетний горизонт, считаете, это будет востребовано?

— Запрос на создание подобного кредита как раз и пришел к нам от бизнеса. Дело в том, что так называемые длинные деньги позволяют снизить сумму ежемесячного платежа относительно трехлетних кредитов практически вдвое. Семилетний период кредитования позволяет бизнесу планировать на этот временной горизонт свою деятельность и обеспечивать компании стабильное развитие. До сегодняшнего дня максимальный срок беззалогового экспресс-кредитования малого и среднего бизнеса не превышал пяти лет. Немаловажный фактор — получаемые средства не являются целевыми. То есть заемщикам не нужно отчитываться и подтверждать их расходование перед банком. Всё это крайне удобно для бизнеса и положительно скажется на финансовой стороне деятельности компаний.

Фото: пресс-служба МСП Банка Председатель правления МСП Банка Петр Засельский

— А как вы работаете с предпринимателями в регионах?

— Наша основная задача как института развития — помогать там, куда не идут многие другие банки, развивать малый и средний бизнес теми инструментами, которые ему необходимы. Хороший пример — программа кредитования малого и среднего бизнеса по сниженной процентной ставке, которую мы реализуем совместно с Корпорацией МСП и правительством Удмуртской Республики. Отмечу, что после запуска программы мы регулярно адаптировали ее условия под потребности региона, чтобы как можно больше предпринимателей смогли воспользоваться низкими процентными ставками.

Ранее мы также сообщали, что в 2022 году банк получил докапитализацию в размере 10,1 млрд рублей. Так вот, из них 1,1 млрд рублей направлено на кредитование малого и среднего предпринимательства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), это регион с существенным дефицитом банковского предложения для субъектов МСП. Уж сейчас мы выполнили план по финансовой поддержке субъектов МСП в СКФО на 321%. А 9 млрд пойдут на финансирование малого и среднего бизнеса, в том числе по технологии экспресс-кредитования.

Отмечу также, что перед нами стоит амбициозная задача в рамках Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»: оказать финансирование бизнеса в 2022 году на общую сумму 100,7 млрд рублей. И мы эту цель планируем выполнить

— В сложившихся условиях ваш банк как-то помогает клиентам развивать бизнес?

Специально для этого мы открыли счета инвестиционного товарищества. Если простыми словами, это вклад, на который могут перечислять денежные средства несколько компаний. Их и называют товариществом. Управляет вкладом одна организация. Направлять финансирование она может только на инвестиционные цели. Отсюда и название — инвестиционное товарищество.

Говорить о новинках можно долго. Здесь и корсчета в иностранной валюте дружественных стран — нашим клиентам доступны счета в армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, таджикских сомони и белорусских рублях. В ближайшее время станут доступны счета в узбекских сумах. На остатки по всем валютным счетам нет отрицательных ставок. По-прежнему доступны расчеты в китайских юанях.

Мы начали прием платежей через СБП. Наши клиенты смогут получать оплату, просто разместив наклейку с платежным QR-кодом в любом месте торговли или оказания услуги. Данное решение позволило малому и среднему бизнесу сократить расходы на эквайринг и отказаться от использования POS-терминалов.

Еще мы запустили «Овернайт» — новый депозитный продукт, который позволяет предпринимателям не терять доход от свободных на короткий период средств. К размещению сроком на ночь принимаются суммы от 50 млн рублей по ставке, которая устанавливается ежедневно, уточнить ее можно в контакт-центре МСП Банка, а также в системе дистанционного обслуживания «Мой МСП».

— Каких финансовых показателей ожидаете в этом году?

Согласно текущим прогнозам, чистая прибыль по 2022 году превысит 800 млн рублей. Притом что в 2021-м году был убыток 8,9 млрд рублей.

— В этом году была утверждена стратегия банка до 2026 года. Расскажите подробнее.

— В новой стратегии банка, как и в стратегии нашего акционера Корпорации МСП, предусмотрен фокус на охват поддержкой субъектов МСП, реализацию максимально технологичных продуктов. Ключевыми направлениями поддержки станут экспресс-кредитование, гарантийная поддержка, кредитование высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП, реализация совместных программ с регионами, особое внимание будет уделено поддержке субъектов МСП в СКФО. Также банк будет реализовывать проект по трансферу технологий, благодаря которому небольшие банки смогут воспользоваться технологиями кредитного конвейера и сервисами оценки рисков, которыми обладает МСП Банк.

— Учитывая, что наше интервью проходит накануне Нового года, логичным будет подытожить его новогодним пожеланием от вас.

— Я благодарю коллег за вовлеченность, которую они проявляли в течение всего года, за их целеустремленность, которая помогла нам достичь поставленных целей. От имени коллектива МСП Банка я поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Желаю счастья, крепкого здоровья, благополучия и, конечно, вдохновения для реализации самых амбициозных задач.