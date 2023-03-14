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В ФРГ рассказали о местонахождении связанной с подрывом «СП» яхты

Судно, где были подозреваемые в подрыве «Северных потоков», находится на Рюгене
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Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
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Яхта «Андромеда», которую, предположительно, использовали организаторы диверсии на «Северных потоках» (СП), в настоящий момент находится на мысе Буг германского острова Рюген. Об этом в понедельник, 13 марта, пишет журнал Der Spiegel.

По информации издания, судно пришвартовано под открытым небом недалеко от коммуны Дранске. Кроме того, отмечается, что адрес электронной почты, который использовался для аренды яхты, может указывать на причастность Украины в подрывам трубопроводов.

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Ранее, 9 марта, сообщалось, что организаторы терактов могли перевозить взрывные устройства на «Андромеде».

Накануне власти ФРГ инициировали обыск корабля, предположительно имеющего отношение к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». В январе федеральная прокуратура обыскала судно в связи с его подозрительной арендой, был изъят ряд вещдоков, проводится их проверка.

До этого, 7 марта, американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорилось о возможной причастности проукраинской группировки к атаке на «СП». Из материала следует: некоторые официальные лица США считают, что Киев и его союзники имели наиболее логичный мотив для нападения на трубопроводы.

Позднее The Times указала на осведомленность спецслужб Запада о наличии украинского следа в ситуации со взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Как пишут авторы статьи, страны НАТО сделали всё возможное для того, чтобы не допустить публичную огласку связи Украины с диверсиями, так как это закономерно привело бы к ухудшению взаимоотношений между Киевом и Берлином.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что публикации о взрывах на «Северных потоках» — это скоординированные вбросы. Он также выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются СМИ, могут что-то предполагать без расследования.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. РФ назвала произошедшее актом государственного терроризма.

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