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ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

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Фото: БК ЦСКА
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Баскетболисты московского ЦСКА 13 марта обыграли в гостевом матче санкт-петербургский «Зенит» в Единой лиге ВТБ со счетом 72:69.

Встреча состоялась в концертно-спортивном комплексе «Сибур Арена». В составе гостей самым результативным игроком стал Никола Милутинов с 19 очками. У петербургских баскетболистов — Трент Фрейзер (20).

Таким образом, у ЦСКА 28 побед в 30 матчах, клуб занимает первое место в турнирной таблице этапа победителей Единой лиги ВТБ.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ «Зенит» проведет с московской МБА на выезде 22 марта (19:30 мск). ЦСКА, в свою очередь, сыграет с нижегородским «Пари НН» 22 марта (20:00 мск).

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Ранее, 15 февраля, в Казани прошла встреча баскетбольных клубов ЦСКА и УНИКС в рамках второго этапа регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 112:104 (21:20, 34:18, 21:29, 16:25, 20:12) в пользу клуба УНИКС.

До этого санкт-петербургский «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ 5 июня прошлого года. Петербургские баскетболисты обыграли в финальной серии плей-офф московский ЦСКА. Матч закончился со счетом 81:75 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

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