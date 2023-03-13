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РСА сообщил о статусе запуска проекта проверки ОСАГО через камеры

РСА сообщил о готовности к запуску проекта по проверке полисов ОСАГО через дорожные камеры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российский союз автостраховщиков (РСА) и МВД РФ сообщили, что проект проверки наличия полисов ОСАГО через камеры на дорогах готов с технологической точки зрения. Об этом 13 марта сообщается в пресс-релизе РСА.

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, союз усовершенствовал базу данных автоматизированной информационной системы обязательного страхования (АИС ОСАГО), повысив ее отказоустойчивость до 99,98%, что является очень высоким показателем надежности. Соответственно, технологическая часть проекта готова.

На данный момент ведется обсуждение методов наказания нарушителей, которых будут выявлять с помощью этой системы. Например, решается вопрос того, сколько раз нужно штрафовать водителя, в течение дня неоднократно попавшего под камеры: по аналогии со штрафом за превышение скорости или за один день нарушения.

Уфимцев также отметил, что в настоящее время доля водителей без полисов ОСАГО составляет 10,1%, и эта цифра планомерно сокращается, а запуск проекта поможет снизить ее окончательно.

На свой страх: когда начнут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО
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Ранее, 16 февраля, стало известно, что российские автостраховщики в 2022 году выплатили 7,68 млрд рублей по судебным решениям, связанным с ОСАГО. Специалисты отметили, что по итогам 2022 года доля судебных выплат по ОСАГО в общем объеме выплат по обязательной «автогражданке» составила 4,8% против 5,3% в 2021 году.

О том, что водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам, стало известно 28 декабря. Тогда были запущены только пилотные проекты, велась работа по объединению баз данных РСА и ГИБДД.

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