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В Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Суворова

Власти Одессы приняли решение о демонтаже мемориальной доски в честь Суворова
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Власти Одессы приняли решение демонтировать мемориальную доску в честь российского полководца Александра Суворова. Об этом 13 марта сообщило издание «Думская» в своем Telegram-канале.

«И еще на одного Суворова меньше: на Приморской демонтируют табличку русскому военачальнику», — говорится в публикации.

К записи издание прикрепило фотографию соответствующего распоряжения, которое дал заместитель мэра Одессы Павел Вугельман. Демонтаж памятника проведут коммунальные службы города и Приморская районная администрация. Обоснованием для их действий послужило решение историко-топонимической комиссии при городском совете.

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Ранее, 1 марта, в селе Веселый Подол Полтавской области Украины демонтировали памятник русскому биологу и селекционеру Ивану Мичурину.

До этого, 25 февраля, в городе Хорол Полтавской области демонтировали бюст советского военного деятеля генерала Ивана Третьяка. Распоряжение о демонтаже отдал глава полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

9 февраля власти Киева около четырех часов демонтировали памятник советскому генералу Николаю Ватутину. В тот же день в украинской столице снесли памятник советскому летчику Валерию Чкалову.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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