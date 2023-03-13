Водителей предупредили о риске ДТП из-за потепления

В Москве и Московской области (МО) после резкого похолодания ожидается столь же быстрое потепление, что может повлечь за собой увеличение риска ДТП. Об этом предупреждает погодный центр «Фобос» 13 марта.

В прошлые выходные в Москве и МО температура опустилась до –13 и –19 градусов. В понедельник она поднялась до –6 градусов, а к среде может вырасти до +3 градусов, что может способствовать таянию снега и возможному затоплению некоторых участков дороги. Это может спровоцировать риск ДТП, отметили в «Фобосе».

Похожая ситуация произойдет и в Санкт-Петербурге, где уже во вторник температура поднимется до +3 градусов. При этом также ожидаются и осадки вместе с сильным ветром.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура значительно выше климатической нормы прогнозируется на всей территории России с 15 марта.

До этого, 5 марта, Вильфанд также рассказал, что весеннее потепление в Москве ожидается в 20-х числах марта. В Московской области сход снежного покрова происходит в первой декаде апреля, а в лесах снег задерживается еще на неделю.