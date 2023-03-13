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МОК призвал Британию уважать автономию спорта в вопросе допуска России

В МОКе выразили надежду, что власти Великобритании будут уважать автономию спорта в вопросе допуска России
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Фото: Global Look Press/AFLO/Yoshio Tsunoda
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Международный олимпийский комитет (МОК) призвал правительство Великобритании уважать автономию спорта. Заявление об этом было опубликовано на официальном сайте организации 13 марта.

«Не правительствам решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях. Это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня», — следует из заявления.

Таким образом организация прокомментировала письмо от правительства Великобритании с призывом к британским руководителям международных партнеров Олимпийских игр (ОИ) оказать давление на МОК по вопросу участия российских и белорусских спортсменов в Играх-2024 в Париже.

В МОКе выразили надежду, что британское правительство будет уважать автономию спорта, которую оно подчеркивало во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН.

Представители организации также добавили, что консультации по возможному допуску российских и белорусских спортсменов до международных соревнований продолжаются, однако участие спортсменов из этих двух стран не является частью дискуссий.

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Ранее, 11 марта, газета The Guardian сообщила, что глава министерства культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрайзер призвала крупнейших международных партнеров ОИ оказать давление на МОК по вопросу участия российских и белорусских спортсменов в связи с рядом серьезных опасений на счет потенциального смягчения запрета на допуск россиян и белорусов.

До этого, 25 января, в МОКе заявили, что допуск будет рассматриваться только в отношении тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию России по защите Донбасса. Еще одним условием являлось соответствие антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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