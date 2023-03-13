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В Забайкалье задержан обвиняемый по делу о взрыве газа в жилом доме в Чите

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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
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В Забайкалье задержан мастер, который дал указание пустить газ в жилой пятиэтажный дом в Чите до завершения обследования всех квартир, в результате чего произошел взрыв. Об этом сообщили 13 марта в следственном управлении СК по региону.

«Обвиняемый достоверно знал о том, что специалистами обследованы не все квартиры указанного дома из-за отсутствия в них жильцов, не убедился в исправности и герметичности газового оборудования внутри указанного дома», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Допрошено свыше сотни свидетелей, потерпевшими признано более 25 человек. Проведены осмотры места происшествия, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела поручено следователям отдела по расследованию особо важных дел», — отметили следователи.

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Инцидент произошел в поселке Антипиха на улице Боровой 9 марта. В результате происшествия повреждены два последних этажа здания, пострадали минимум пять квартир. Из-под завалов были спасены 12 человек, в том числе три ребенка, эвакуировано из здания было 117 человек. Как рассказали следователи, в результате инцидента малолетнему мальчику причинен тяжкий вред здоровью, собственникам жилья нанесен имущественный вред.

СК РФ возбудил два уголовных дела: об оказании услуг ненадлежащего качества (ч. 2 ст. 238 УК РФ) и о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Министерство финансов Забайкальского края направит более 6,4 млн рублей на выплаты пострадавшим. Два человека получат по 400 тыс. рублей, один — 200 тыс., 37 — по 100 тыс. и еще 176 человек — по 10 тыс. рублей. Власти заявили о готовности перевести деньги 15 марта.

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