Более 6,4 млн рублей выплатят пострадавшим от взрыва газа в доме в Чите
Министерство финансов Забайкальского края направит более 6,4 млн рублей на выплаты пострадавшим от взрыва газа жителям дома микрорайона Антипиха в Чите, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что двое получат 400 тыс. рублей, один — 200 тыс., 37 — по 100 тыс. и еще 176 человек — по 10 тыс. рублей.
Власти заявили о готовности перевести деньги 15 марта.
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Антипихе 9 марта. В результате происшествия пострадали два последних этажа здания — четвертый и пятый. Повреждения получили не менее пяти квартир.
Из-под завалов были спасены 12 человек, в том числе три ребенка, эвакуировано из здания было 117 человек.
Следственный комитет России (СК РФ) возбудил два уголовных дела: об оказании услуг ненадлежащего качества (ч. 2 ст. 238 УК РФ) и о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).