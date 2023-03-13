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В Петербурге арестовали отобравшего оружие у полицейского мужчину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Санкт-Петербурге арестован 36-летний мужчина, попытавшийся отобрать оружие у сотрудника полиции. Об этом 13 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Известно, что задержанный является уроженцем Саратовской области. Будучи задержанным за мелкое хулиганство, он напал на сотрудника правоохранительных органов, когда тот выводил его из камеры, выхватил у него оружие и сделал выстрел. Сотрудник полиции не пострадал, так как пуля угодила в потолок. Позднее нарушитель был обезоружен.

«Калининский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Маслова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Срок меры — по 10 мая», — указано в сообщении.

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Ранее, 3 марта, житель Вологды разбил лицо девушке-полицейскому во время задержания. Как сообщил источник «Известий», мужчина ударил 24-летнюю старшего сержанта полиции головой. Девушка получила сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. Пострадавшей оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

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