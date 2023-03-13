Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС продлил санкции против России на полгода из-за конфликта на Украине
Политика
В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и выезде из России
Политика
Вершинин заявил о согласии РФ на второй тур черноморской зерновой инициативы
Мир
Шойгу назвал отношения России и КНР опорой глобальной стабильности в мире
Общество
Прокуратура Москвы проверит ведение бурильных работ над тоннелем БКЛ
Спорт
МОК призвал Британию уважать автономию спорта в вопросе допуска России
Авто
Минтранс сообщил о завершении интеграции системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Общество
Воробьев сообщил о круглосуточной работе дорожных служб в Подмосковье
Общество
Инфекционист исключила возможность вспышки лихорадки денге в России
Происшествия
Рабочий погиб после падения в шахту лифта в Москве
Общество
В Москве начался розыск создателя Telegram-канала «Теракт в Москва-Сити»
Авто
Водителей предупредили о риске ДТП из-за потепления

Путин обновил концепцию госполитики по международной помощи

Путин внес изменения в концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию
0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин обновил концепцию государственной политики в сфере содействия международному развитию, которая касается помощи развивающимся странам. Указ о внесении поправок в документ опубликован в понедельник, 13 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

В новой редакции одним из принципов госполитики РФ называется отказ от навязывания политических условий оказания помощи другим государствам. В частности, отмечается, что государства — получатели помощи имеют право самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития с учетом своих особенностей.

Ранее такого положения в документе не было. Речь шла об оказании адресной помощи в целом и стремлении к диалогу.

Помимо этого в новой редакции концепции из списка принципов российской госполитики исключен пункт, в котором говорилось о направленности помощи в целях укрепления равноправия и демократизации системы международных отношений.

Под чистую монету: закон о майнинге начнет действовать с июля
Какую ответственность введут за его несоблюдение

Ранее, 28 февраля, Путин подписал закон, предусматривающий недопустимость использования иностранных слов, за исключением тех, что не имеют аналогов в русском языке.

Закон обеспечивает статус русского языка как государственного на всей территории России, а также устанавливает контроль за тем, как должностные лица и население страны соблюдают нормы современного русского литературного языка. Документ вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники. В них фиксируются нормы современного русского литературного языка.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023