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На границе Белоруссии и Латвии обнаружили тело мигранта

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Фото: t.me/skgovby
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Белорусские правоохранители обнаружили обледеневший труп мигранта в Браславском районе Витебской области недалеко от границы с Латвией, рассказали 13 марта в Следственном комитете (СК) республики.

«У погибшего не было при себе личных вещей и документов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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Это не первый подобный случай. Так, 18 февраля белорусские пограничники на границе с Литвой обнаружили тело молодой гражданки Нигерии. Литовские военные применили к ней силу, распылили газ в лицо и выбросили девушку на границу с Белоруссией.

В прошлом году сотрудники Госпогранкомитета Белоруссии пресекли более 3,8 тыс. попыток вытеснения мигрантов на свою территорию. С 2021 года по январь 2023 года неподалеку от границы были найдены тела 18 погибших беженцев. У польской границы обнаружено 13 тел.

Ситуация на границе Белоруссии с государствами Евросоюза (Польша, Латвия и Литва) обострилась в 2021 году, когда к погранпунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию Евросоюза. Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Польши и прибалтийских государств в отношении беженцев, против которых применялись силовые методы.

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