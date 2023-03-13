Россиянам дали советы по защите имущества от раздела после развода

При разводе потребовать раздела имущества могут не только супруг или супруга, но и кредиторы при взыскании долгов или банкротстве или даже предыдущие супруги. Об этом юрист, советник по наследственному планированию, директор агентства ЮС КОГЕНС Светлана Корабель рассказала в понедельник, 13 марта.

Эксперт уточнила, что разделить можно только общее имущество, например то, которое появляется в период брака. В соответствии со статьей 34 Семейного кодекса РФ к такому имуществу относятся доходы каждого супруга от трудовой и предпринимательской деятельности. Также разделу подлежат иные денежные выплаты, приобретенные за счет общих доходов, движимые и недвижимые вещи, паи, вклады, ценные бумаги, доли в обществах и иное имущество, нажитое в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено.

Общим не является имущество супругов, приобретенное до брака, имущество, полученное в дар, по наследству или иным безвозмездным сделкам, вещи индивидуального пользования, кроме драгоценностей и предметов роскоши, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.

«Важно, что даже после развода, если не было раздела имущества супругов, сохраняется режим совместной собственности супругов — бессрочно», — сказала юрист в беседе с Lenta.Ru.

Корабель подчеркнула, что потребовать выдела доли супруга можно в любое время, даже после смерти.

«Например, ситуация: открывается наследственное дело, у наследодателя есть жена и двое детей, а также ранее была другая супруга. Среди наследников будут только действующая супруга и двое детей. Но первая супруга вправе подать иск о выделе ее супружеской доли в отношении того имущества, которое было приобретено еще в период брака с ней. Так, квартира и бизнес в виде долей в обществе, приобретенные в первом браке, стали предметом спора и раздела», — привела пример она.

Юрист посоветовала избегать создания общего имущества или менять его в процессе жизни, чтобы защитить от раздела. Этого можно достигнуть двумя способами. Первый вариант — это брачный договор. В нем должно быть прописано, что всё имущество супругов является раздельной собственностью и каждый супруг владеет единолично тем имуществом, которое за ним зарегистрировано.

Брачный договор можно заключать в любой период до и во время брака. После же расторжения брака возможен только судебный порядок раздела, добавила она.

«Если речь идет о защите имущества от раздела кредиторами или в рамках будущего банкротства, очень важно сохранить принцип равного раздела имущества в брачном договоре, исходя из принципа 50 на 50. Иначе он будет оспорен в суде как ущемляющий интересы кредиторов или второго супруга», — подчеркнула эксперт.

Корабель рассказала, что часто супруги при разводе делят имущество неравномерно, например, оставляя большее по стоимости имущество тому супругу, с которым остаются дети. При этом она предупредила, что такой аргумент не будет иметь веса в случае спора с кредиторами или в банкротстве для увеличения доли одного из супругов.

Второй вариант — раздел совместно нажитого имущества в судебном порядке. Специалист отметила, что суды при разделе имущества чаще всего создают долевую собственность на имущество 50 на 50. Она добавила, что судебный раздел занимает больше времени и стоит гораздо дороже.

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