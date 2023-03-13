Погрузчик насмерть задавил женщину при уборке снега в Якутске

В Якутске в результате наезда погрузчика, занимавшегося уборкой снега, погибла пожилая женщина. Об этом сообщает группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Трагедия произошла днем в воскресенье, 12 марта, во дворе дома № 15/1 по улице Космонавтов. Предварительно установлено, что водитель фронтального погрузчика при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода, пишет ИА SakhaNews.

В результате женщина 1956 года рождения получила серьезные травмы. Она скончалась от них в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, добавляет ИА YakutiaMedia. В ГИБДД призывают водителей быть внимательнее, поскольку из-за сильных осадков обстановка на дорогах осложнилась. На проезжей части может образоваться наледь.

В тот же вечер не менее четырех автомобилей стали участниками массового ДТП с участием снегоуборочной техники на юго-востоке Москвы.