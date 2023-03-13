В Батуми ребенок погиб из-за опрокинувшегося от ветра батута

Один ребенок погиб и еще один пострадал в Батуми из-за опрокинувшегося от сильного ветра батута. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

«Следствием установлено, что из-за сильного ветра перевернулся батут на батумском бульваре, в результате чего пострадали двое малолетних детей, находившихся на конструкции, из которых один, 2014 года рождения, скончался в результате полученных травм. Еще один гражданин пострадал из-за произошедшего», — указано в сообщении.

Отмечается, что трагедия произошла накануне, 12 марта. Человек, ответственный за безопасную эксплуатацию батутов был задержан. Его подозревают в нарушении статьи Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека.

Ранее, 11 марта, главное управление Следственного комитета (СК) в Саратовской области возбудило несколько уголовных дел после смерти десятилетней девочки на детской площадке. Ребенка придавило футбольными воротами. Инцидент произошел в селе Титоренко Энгельского района. После падения ворот на ребенка дети, находившиеся там, позвали взрослых. Те обратились в медучреждение. Пострадавшая девочка была госпитализирована с телесными повреждениями, а позднее скончалась в больнице.