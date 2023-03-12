СК возбудил уголовные дела после смерти ребенка из-за падения футбольных ворот

Главное управление Следственного комитета (СК) в Саратовской области возбудило несколько уголовных дел после смерти десятилетней девочки на детской площадке. Ребенка придавило футбольными воротами, говорится на сайте пресс-службы регионального главка СК РФ в субботу, 11 марта.

Инцидент произошел в селе Титоренко Энгельского района. После падения ворот на ребенка дети, находившиеся там, позвали взрослых. Те обратились в медучреждение. Пострадавшая девочка была госпитализирована с телесными повреждениями, а позднее скончалась в больнице.

СК возбудил уголовные дела по факту получения травм несовершеннолетней за халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее в этот день сообщалось, что ребенок, на которого упали футбольные ворона на детской площадке, впал в кому. Сообщалось, что ребенок был госпитализирован в Саратовскую областную детскую клиническую больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом мозга.