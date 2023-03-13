Эксперт сравнил ситуацию с падением банков в США с началом Великой депрессии

Ситуация с банкротством кредитных организаций на территории Северной Америки схожа с обстановкой в начале Великой депрессии, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Об этом он сообщил «Известиям» 13 марта.

«Ситуация с падением банков на территории Северной Америки настораживает. Действительно, во многом она похожа на ситуацию, которая имела место в прошлом веке. Великая депрессия началась с падения акций, а завершилась несколькими годами тотального экономического общемирового кризиса», — объяснил он.

Эксперт отметил, что в настоящее время наблюдаются серьезные беспокойства во всем мире в связи с уменьшением роли доллара. Падение роли этой валюты также ускоряется в связи с тем, что США вместе с Евросоюзом заняли крайне агрессивную неконструктивную политику в отношении РФ, фактически украв часть золотовалютных резервов России, подчеркнул Данилин. Он добавил, что это в свою очередь вынудило Россию действовать в обход западных банков, что тоже вывело из обращения большую часть долларов. В результате запрос на доллары резко снижается, в то время как это «та самая основа, на которой зиждется всё могущество США», рассказал политолог.

«И, конечно же, не надо забывать о том, что США каждый год висят фактически над дефолтом, имея грандиозный долг по внешнему параметру — внешний долг оценивается в несколько ВВП США. Этот долг фактически неоплатный. Всем очевидно, что он будет копиться, пока лавина не покатится и не подомнет под собой американскую экономику. Поэтому, да, есть некоторые сигналы, которые похожи на те, что были чуть менее, чем сто лет назад, когда с падением на бирже началась Великая депрессия», — заключил Данилин.

Накануне экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что страна стоит на пороге новой Великой депрессии по вине нынешнего президента Джо Байдена. По его мнению, кризис будет гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство своих слов он подчеркнул, что американские банки уже начали банкротиться.

В тот же день Байден анонсировал свое выступление о защите американской банковской системы и пообещал привлечь к ответственности тех, кто причастен к «этому беспорядку».

О банкротстве в США одного из крупнейших банков Silicon Valley стало известно 11 марта. Уточнялось, что кредитная организация разорилась менее чем за двое суток.