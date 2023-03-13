Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС продлил санкции против России на полгода из-за конфликта на Украине
Политика
В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и выезде из России
Политика
Вершинин заявил о согласии РФ на второй тур черноморской зерновой инициативы
Мир
Шойгу назвал отношения России и КНР опорой глобальной стабильности в мире
Общество
Прокуратура Москвы проверит ведение бурильных работ над тоннелем БКЛ
Спорт
МОК призвал Британию уважать автономию спорта в вопросе допуска России
Авто
Минтранс сообщил о завершении интеграции системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Общество
Воробьев сообщил о круглосуточной работе дорожных служб в Подмосковье
Общество
Инфекционист исключила возможность вспышки лихорадки денге в России
Происшествия
Рабочий погиб после падения в шахту лифта в Москве
Общество
В Москве начался розыск создателя Telegram-канала «Теракт в Москва-Сити»
Авто
Водителей предупредили о риске ДТП из-за потепления

Эксперт сравнил ситуацию с падением банков в США с началом Великой депрессии

Эксперт Данилин: ситуация с падением банков в США похожа на обстановку в начале Великой депрессии
0
Фото: Global Look Press/XinHua/Wang Ying
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с банкротством кредитных организаций на территории Северной Америки схожа с обстановкой в начале Великой депрессии, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Об этом он сообщил «Известиям» 13 марта.

«Ситуация с падением банков на территории Северной Америки настораживает. Действительно, во многом она похожа на ситуацию, которая имела место в прошлом веке. Великая депрессия началась с падения акций, а завершилась несколькими годами тотального экономического общемирового кризиса», — объяснил он.

Эксперт отметил, что в настоящее время наблюдаются серьезные беспокойства во всем мире в связи с уменьшением роли доллара. Падение роли этой валюты также ускоряется в связи с тем, что США вместе с Евросоюзом заняли крайне агрессивную неконструктивную политику в отношении РФ, фактически украв часть золотовалютных резервов России, подчеркнул Данилин. Он добавил, что это в свою очередь вынудило Россию действовать в обход западных банков, что тоже вывело из обращения большую часть долларов. В результате запрос на доллары резко снижается, в то время как это «та самая основа, на которой зиждется всё могущество США», рассказал политолог.

«И, конечно же, не надо забывать о том, что США каждый год висят фактически над дефолтом, имея грандиозный долг по внешнему параметру — внешний долг оценивается в несколько ВВП США. Этот долг фактически неоплатный. Всем очевидно, что он будет копиться, пока лавина не покатится и не подомнет под собой американскую экономику. Поэтому, да, есть некоторые сигналы, которые похожи на те, что были чуть менее, чем сто лет назад, когда с падением на бирже началась Великая депрессия», — заключил Данилин.

Приступ краха: как отразится на экономике крупнейший с 2008-го дефолт банка США
Почему закрылся обслуживавший Кремниевую долину Silicon Valley Bank и станет ли это началом мирового кризиса

Накануне экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что страна стоит на пороге новой Великой депрессии по вине нынешнего президента Джо Байдена. По его мнению, кризис будет гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство своих слов он подчеркнул, что американские банки уже начали банкротиться.

В тот же день Байден анонсировал свое выступление о защите американской банковской системы и пообещал привлечь к ответственности тех, кто причастен к «этому беспорядку».

О банкротстве в США одного из крупнейших банков Silicon Valley стало известно 11 марта. Уточнялось, что кредитная организация разорилась менее чем за двое суток.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023