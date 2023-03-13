Байден анонсировал обращение к нации по защите банковской системы США

Президент США Джо Байден анонсировал свое выступление о защите американской банковской системы. Он также пообещал привлечь к ответственности тех, кто причастен к «этому беспорядку», пишет CNN в воскресенье, 12 марта.

«Байден планирует в понедельник выступить с замечаниями о поддержании «устойчивой банковской системы», — говорится в материале.

Американский президент рассказал о своем поручении министру финансов США Джанет Йеллен и его главному экономическому советнику Лаэлю Брейнарду поработать с финансовыми регуляторами, чтобы обеспечить предприятиям, пострадавшим от банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank, доступ к своим вкладам.

13 марта стало известно, что власти США не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося Silicon Valley Bank. Тогда же Йеллен подчеркнула, что нынешняя ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда правительство спасало многие банки, чтобы защитить экономику страны.

О банкротстве в США банка Silicon Valley стало известно 11 марта. Сообщалось, что организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

Как прокомментировал «Известиям» хакер и криптотрейдер Петр Левашов, известный как Peter Severa, проблемы у банка наблюдались довольно долго. По его словам, организация уже несколько месяцев испытывала дефицит баланса, но это долгое время скрывалось.