Российские войска за сутки уничтожили около 190 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также гаубица «Мста-Б», — сказал он на брифинге.

Еще около 110 боевиков были уничтожены на краснолиманском направлении. Кроме того, как добавил Конашенков, до 60 украинских военнослужащих также уничтожены на южнодонецком и запорожском направлениях и свыше 20 — на херсонском.

«На южнодонецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР), Полтавка, Гуляйполе и Щербаки Запорожской области», — доложил представитель Минобороны.

Всего, по его словам, за сутки Вооруженные силы России нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ в 148 районах.

Днем ранее Конашенков сообщал об уничтожении свыше 220 украинских военных на донецком направлении. Помимо этого на купянском направлении за тот же период времени были поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Двуречная, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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