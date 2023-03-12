Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник Кучмы предрек катастрофу Украине из-за акций протеста в Европе
Общество
На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка длиной до 3 км
Мир
СМИ узнали о планах ФРГ закупить десять самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000
Мир
Журналист Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от своего расследования о СП
Мир
Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс. человек
Мир
Президент Сирии освободил пострадавших от землетрясения от налогов до конца 2024-го
Мир
Митинг в Молдавии завершился ультиматумом от протестующих
Мир
Bloomberg указал на решение Индии не нарушать антироссийские санкции
Общество
Минтранс потребовал к осени поменять положение опознавательных знаков на самолетах
Мир
В Италии заявили об отсутствии обсуждения Западом отправки войск на Украину
Мир
В результате удара ВСУ по оживленному перекрестку в ЛНР погибли три человека
Общество
Открытие БКЛ в Москве увеличило число станций метро, МЦК и МЦД до 355
Сюжет:

ВС РФ за сутки уничтожили свыше 220 солдат ВСУ на донецком направлении

МО РФ сообщило об уничтожении более 220 военных ВСУ на донецком направлении
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы России (ВС РФ) за минувшие сутки ликвидировали свыше 220 украинских военных на донецком направлении, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«В результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожены <…> боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30», — уточнил он в воскресенье, 12 марта.

Помимо этого, со слов генерал-лейтенанта, на купянском направлении за этот же период времени были поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Масютовка, Двуречная, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской Республики (ЛНР).

«На краснолиманском направлении <…> поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Площанка ЛНР, Терны, Ямполовка и Григоровка ДНР. <…> уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — дополнил Конашенков.

Днем ранее официальный представитель МО РФ сообщал об уничтожении более 140 украинских военных на донецком направлении в районе населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое в ДНР. Кроме того, российские войска ликвидировали две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023