ВС РФ за сутки уничтожили свыше 220 солдат ВСУ на донецком направлении
Вооруженные силы России (ВС РФ) за минувшие сутки ликвидировали свыше 220 украинских военных на донецком направлении, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.
«В результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожены <…> боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30», — уточнил он в воскресенье, 12 марта.
Помимо этого, со слов генерал-лейтенанта, на купянском направлении за этот же период времени были поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Масютовка, Двуречная, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской Республики (ЛНР).
«На краснолиманском направлении <…> поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Площанка ЛНР, Терны, Ямполовка и Григоровка ДНР. <…> уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — дополнил Конашенков.
Днем ранее официальный представитель МО РФ сообщал об уничтожении более 140 украинских военных на донецком направлении в районе населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое в ДНР. Кроме того, российские войска ликвидировали две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.
Российская сторона продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов украинских войск.
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