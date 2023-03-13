Сборная России выступит в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии

Сборная России в июне примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Об этом 13 марта сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

В турнире принимают участие страны, которые являются членами этой ассоциации: Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Сборная России согласилась участвовать в турнире.

Восемь сборных разделят на две группы по четыре команды в каждой. Каждая проведет минимум по три матча. Победители двух групп сыграют в финале. Команды, которые станут вторыми, сыграют за третье место.

Турнир состоит в Бишкеке и Ташкенте с 9 по 21 июня.

В конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом спецоперации России по защите Донбасса. В декабре исполком Российского футбольного союза несколько раз собирался для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию, но решение так и не было принято.