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Минпросвещения поддержало концепт о школьных значках как элементе школьной формы

Замглавы Минпросвещения Корнеев поддержал идею ввести значки как элемент школьной формы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Минпросвещения поддержало идею ввести значки в качестве элемента школьной формы. Об этом заявил заместитель главы ведомства Андрей Корнеев 13 марта.

По его словам, министерство рассмотрело инициативы по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также по разработке их дизайна.

«Минпросвещения России <...> сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения», — сказано в документе, который приводит ТАСС.

Корнеев отметил, что вопросы разработки и утверждения дизайна значков будут дополнительно проработаны ведомством совместно с российским движением детей и молодежи «Движение первых».

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Ранее, 3 марта, Минпросвещения предложило закрепить единые требования к школьной форме. Сообщалось, что школьникам запретят носить на уроки рваные джинсы и балахоны. При этом Корнеев успокоил, что возврата к стандартной школьной форме не будет, так как общие требования предлагается установить на уровне региона.

Осенью прошлого года сообщалось, что в России начали разрабатывать полноценный национальный стандарт (ГОСТ Р) на школьную форму. Первую редакцию ГОСТа планируют подготовить к июню 2023 года, а утвердить — к концу 2024 года.

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