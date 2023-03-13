Минпросвещения поддержало концепт о школьных значках как элементе школьной формы

Минпросвещения поддержало идею ввести значки в качестве элемента школьной формы. Об этом заявил заместитель главы ведомства Андрей Корнеев 13 марта.

По его словам, министерство рассмотрело инициативы по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также по разработке их дизайна.

«Минпросвещения России <...> сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения», — сказано в документе, который приводит ТАСС.

Корнеев отметил, что вопросы разработки и утверждения дизайна значков будут дополнительно проработаны ведомством совместно с российским движением детей и молодежи «Движение первых».

Ранее, 3 марта, Минпросвещения предложило закрепить единые требования к школьной форме. Сообщалось, что школьникам запретят носить на уроки рваные джинсы и балахоны. При этом Корнеев успокоил, что возврата к стандартной школьной форме не будет, так как общие требования предлагается установить на уровне региона.

Осенью прошлого года сообщалось, что в России начали разрабатывать полноценный национальный стандарт (ГОСТ Р) на школьную форму. Первую редакцию ГОСТа планируют подготовить к июню 2023 года, а утвердить — к концу 2024 года.