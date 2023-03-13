Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве 15-летней девочки в Подмосковье

Подозреваемого в убийстве 15-летней девушки в Московской области заключили под стражу до 11 мая. «Известия» публикуют кадры из суда в понедельник, 13 марта.

Адвокат подозреваемого Виктор Гончаров рассказал журналистам, что его подзащитный не возражал, что ему изберут меру пресечения. Сам молодой человек отказался отвечать на вопросы СМИ.

Ранее, 13 марта, жителю Москвы было предъявлено обвинение в убийстве 15-летней знакомой из Подольска. Уголовное дело в отношении подозреваемого было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

До этого, 11 марта, сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего молодого человека, который подозревался в убийстве девушки.

Девочка с перерезанным горлом умерла в пятницу, 10 марта, по дороге в больницу. По информации «Известий», окровавленную пострадавшую обнаружила ее соседка дома в Подольске. Девочка лежала на кухне, на место была сразу же вызвана скорая помощь. В убийстве заподозрили бывшего парня подростка.