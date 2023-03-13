Бузулукский бор в Оренбуржье подготовят к пожароопасному сезону

Подготовка к пожароопасному сезону стартовала в Бузулукском бору в Оренбургской области. Об этом сообщает «Урал56.Ру» со ссылкой на администрацию национального парка.

Четыре сотрудника направлены на обучение во Всероссийском институте повышения квалификации. Представителей разных нацпарков и заповедников обучают использованию беспилотников и взаимодействию с группами пожаротушения в природных условиях. По итогам обучения они пополнят сводный отряд руководителей тушения пожаров Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

В 2020 году в Бузулукском районе были зарегистрированы серьезные пожары. Огонь уничтожил 11 жилых домов, а также одно нежилое строение. Огонь перешел на кладбище и угрожал Бузулукскому бору. В августе 2021 года в бору произошел пожар площадью около 850 га, что составляет 0,9% территории.