Около 850 га леса выгорело в «Бузулукском бору» в Оренбуржье

Пожарным удалось локализовать крупное возгорание в «Бузулукском бору» (Оренбургская область). За четыре дня огонь прошел площадь около 850 га.

Пожар в национальном парке начался 21 августа из-за пала травы. Огонь добрался до жилых домов, пострадали 14 построек. 22 августа потребовалась эвакуация населенных пунктов. К 26 августа пожар удалось локализовать. Площадь горения составила около 850 га, что составляет 0,9% «Бузулукского бора». По словам директора нацпарка Андрея Латыпова, выгоревшая территория будет восстановлена, специалисты уже приступили к проектированию. Об этом пишет «Урал56.Ру».

В связи с действующим на территории парка режимом чрезвычайной ситуации принято решение на неопределенный срок закрыть посещение «Бузулукского бора». Такая мера принимается, чтобы исключить риски возникновения новых пожаров.

В Оренбуржье установлен чрезвычайный класс пожарной опасности.