Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы в Херсонской области
Мир
КС Узбекистана одобрил проведение референдума по новой Конституции 30 апреля
Общество
Вильфанд спрогнозировал значительное потепление в России с 15 марта
Общество
Дело о госизмене возбудили на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Мир
Захарова предрекла проблемы из-за попыток США спасти свою банковскую систему
Общество
Гладков сообщил о сбитых системой ПВО над Белгородской областью четырех ракетах
Мир
Саакашвили заявил о критической потере веса и болях в костях
Общество
Более 6,4 млн рублей выплатят пострадавшим от взрыва газа в доме в Чите
Мир
Запущенные КНДР крылатые ракеты преодолели 1,5 тыс. км
Мир
Проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире презентуют в апреле
Мир
Нобелевский лауреат Кэндзабуро Оэ умер на 89-м году жизни в Японии
Происшествия
Таксист ограбил директора балета «Тодес» в Москве

Водитель автовоза рассказал о произошедшей на Киевском шоссе аварии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авария, вызвавшая 13 марта пробку на Киевском шоссе, произошла после того, как водитель автовоза пропустил другую машину. Об этом он рассказал корреспонденту «Известий».

«Ехали в Таджикистан, шли парой. Было очень скользко, но у меня скорость не была высокой. Я почти остановился, уступал дорогу, решил пропустить машину. Я сам цел, водитель фуры сломал ногу, его забрали в больницу», — рассказал водитель.

Весенние перемены: что изменится в жизни водителей с марта
Новые правила проверки на трезвость окажутся незаметными для автолюбителей

Пробка на 92-м км возле города Балабаново в Боровском районе Калужской области образовалась утром 13 марта. В результате ДТП движение в сторону Москвы было заблокировано.

Со слов очевидцев, водитель автовоза Mercedes на спуске с горы начал притормаживать. Водитель фуры DAF не заметил маневр и на скорости врезался в него сзади. От удара автовоз выбросило на отбойник, а затем на встречную полосу, где он перекрыл дорогу в обоих направлениях.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023