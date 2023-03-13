Водитель автовоза рассказал о произошедшей на Киевском шоссе аварии

Авария, вызвавшая 13 марта пробку на Киевском шоссе, произошла после того, как водитель автовоза пропустил другую машину. Об этом он рассказал корреспонденту «Известий».

«Ехали в Таджикистан, шли парой. Было очень скользко, но у меня скорость не была высокой. Я почти остановился, уступал дорогу, решил пропустить машину. Я сам цел, водитель фуры сломал ногу, его забрали в больницу», — рассказал водитель.

Пробка на 92-м км возле города Балабаново в Боровском районе Калужской области образовалась утром 13 марта. В результате ДТП движение в сторону Москвы было заблокировано.

Со слов очевидцев, водитель автовоза Mercedes на спуске с горы начал притормаживать. Водитель фуры DAF не заметил маневр и на скорости врезался в него сзади. От удара автовоз выбросило на отбойник, а затем на встречную полосу, где он перекрыл дорогу в обоих направлениях.