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Движение на Киевском шоссе в сторону Москвы заблокировано из-за ДТП

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Фото: соцсети
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Из-за крупного ДТП, произошедшего 13 марта, движение в сторону Москвы по Киевскому шоссе заблокировано.

Авария произошла на 92-м км возле города Балабанова в Боровском районе Калужской области. Как отмечают очевидцы, машины стоят в пробке с 5 утра.

По предварительной информации, водитель автовоза Mercedes на спуске с горы начал притормаживать. Водитель фуры DAF не заметил маневр и на скорости врезался в него сзади. От удара автовоз выбросило на отбойник, а затем на встречную полосу, где он перекрыл дорогу в обоих направлениях.

Водитель автовоза рассказал «Известиям», что хотел пропустить другой автомобиль, заезжавший со второстепенной дороги. Вместе с ехавшей за ним фурой они направлялись в Таджикистан. В результате столкновения водитель фуры получил перелом ноги, его отвезли в больницу.

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К 7:35 мск движение было открыто по одной полосе в сторону Калуги.

Ранее, 19 февраля, 10 автомобилей столкнулись на 60-м км Киевского шоссе в Новой Москве. Одновременно столкнулись восемь легковушек и два грузовика. В тот день в столичном регионе прошел крупный снегопад.

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