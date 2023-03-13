Морпехи рассказали о цене освобождения Мариуполя от боевиков

Украинские боевики не выпускали мирных жителей Мариуполя, чтобы ими защищаться. Минобороны РФ поделилось 13 марта воспоминаниями военнослужащих морской пехоты Черноморского флота об освобождении города.

Как рассказал военнослужащий морской пехоты черноморского флота с позывным Гефест-11, боевики отходили назад и закреплялись в жилых домах, после чего завязывался бой. Они пытались купить свою свободу ценой жизни простых горожан.

«Мы работали по левобережному району и вытеснили их (украинских боевиков. — Ред.) потом на «Азовсталь». Они не выпускали никого из города. Все люди, которых мы эвакуировали, в один голос говорили, что их никто не выпускал. Их заставляли сидеть по подвалам, по квартирам, чтобы они (боевики. — Ред.) могли ими защищаться», — рассказал он.

Военнослужащий указал, что российскую армию готовили, к тому же были достаточно грамотные командиры, которые принимали правильные решения.



«Мы не сдаемся, мы тренируемся, готовимся к дальнейшим задачам. Мы их выполним обязательно, что бы то ни было», — поделились военные.

Ранее, 15 февраля, саперы полностью разминировали завод тяжелого машиностороения «Азовмаш» в Мариуполе.

До этого, 5 февраля, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко заявил, что строительство индустриального парка на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе займет более 10 лет. По его словам, в результате боев предприятие серьезно пострадало.

После завершения процесса разминирования завода планируется начать строить на его территории промышленный технопарк, экопромышленный и индустриальный парки.

Новый мэр Мариуполя Олег Моргун 24 января заявил о планах восстановить в городе Азовский судоремонтный завод.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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