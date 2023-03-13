Реклама
Прямой эфир
Общество
Дело о госизмене возбудили на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Мир
Захарова предрекла проблемы из-за попыток США спасти свою банковскую систему
Общество
Гладков сообщил о сбитых системой ПВО над Белгородской областью четырех ракетах
Мир
Саакашвили заявил о критической потере веса и болях в костях
Общество
Более 6,4 млн рублей выплатят пострадавшим от взрыва газа в доме в Чите
Общество
В Подмосковье пожарные ликвидировали открытое горение на складе
Культура
Фильм «Аватар: Путь воды» получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Мир
В Китае назвали оборонный бюджет США сигналом к мировой войне
Мир
Запущенные КНДР крылатые ракеты преодолели 1,5 тыс. км
Армия
В ЛНР заявили о нехватке ГСМ у украинских военных на кременском направлении
Мир
Проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире презентуют в апреле
Происшествия
Таксист ограбил директора балета «Тодес» в Москве
Сюжет:

Морпехи рассказали о цене освобождения Мариуполя от боевиков

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики не выпускали мирных жителей Мариуполя, чтобы ими защищаться. Минобороны РФ поделилось 13 марта воспоминаниями военнослужащих морской пехоты Черноморского флота об освобождении города.

Как рассказал военнослужащий морской пехоты черноморского флота с позывным Гефест-11, боевики отходили назад и закреплялись в жилых домах, после чего завязывался бой. Они пытались купить свою свободу ценой жизни простых горожан.

«Мы работали по левобережному району и вытеснили их (украинских боевиков. — Ред.) потом на «Азовсталь». Они не выпускали никого из города. Все люди, которых мы эвакуировали, в один голос говорили, что их никто не выпускал. Их заставляли сидеть по подвалам, по квартирам, чтобы они (боевики. — Ред.) могли ими защищаться», — рассказал он.

Военнослужащий указал, что российскую армию готовили, к тому же были достаточно грамотные командиры, которые принимали правильные решения.

«Мы не сдаемся, мы тренируемся, готовимся к дальнейшим задачам. Мы их выполним обязательно, что бы то ни было», — поделились военные.

Высшая проба: Мариуполь и Мелитополь стали городами воинской славы
Теперь в списке 47 городов, он не обновлялся с 2015 года

Ранее, 15 февраля, саперы полностью разминировали завод тяжелого машиностороения «Азовмаш» в Мариуполе.

До этого, 5 февраля, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко заявил, что строительство индустриального парка на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе займет более 10 лет. По его словам, в результате боев предприятие серьезно пострадало.

После завершения процесса разминирования завода планируется начать строить на его территории промышленный технопарк, экопромышленный и индустриальный парки.

Новый мэр Мариуполя Олег Моргун 24 января заявил о планах восстановить в городе Азовский судоремонтный завод.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023