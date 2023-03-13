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В России появились схемы мошенничества с жилыми долгостроями

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В регионах обратили внимание на схемы, когда компании, которые должны завершить стройку жилых долгостроев вместо того, чтобы вести работы, продают там квартиры новым дольщикам. Один из самых ярких примеров — ЖК «Космолет» в Самаре, рассказал «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

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Жилье в этом долгострое начали продавать еще в 2003–2006 годах. Люди заключали договоры долевого участия (ДДУ) с ЗАО «Волга-Энерго-Ресурс», но в 2013-м объект признали проблемным. За достройку взялась компания «Кольцо». В результате часть дольщиков до сих пор ожидают свои квартиры, сказал депутат.

Среди ожидающих теперь и новые обманутые дольщики. Еще 1 апреля 2022 года было только 219 заключивших ДДУ на этом объекте, а в феврале текущего года их оказалось уже 557. «За 10 месяцев в условиях просрочки ввода жилых домов в эксплуатацию произошел прирост дольщиков на проблемном объекте на 155%», говорится в обращении парламентария в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру. Депутат попросил провести проверку.

Похожие случаи также фиксируются в других субъектах. К примеру, в Кирове реализуется жилье в долгострое на улице Маклина, в Череповце — на Монтклер, рассказали в пресс-службе Кошелева.

В целом продажи в долгостроях по закону не запрещены, сказал руководитель рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков, член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Однако если девелопер осознает, что обязательства по ДДУ выполнены не будут, то это уже незаконное обогащение, отметил заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Причем если жилплощадь была продана более чем за 3 млн рублей, это уголовная статья, сказал он.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Жилая, всего хорошего: в регионах выявлены новые аферы с долгостроями

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