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Российские ученые разработали препарат для лечения рака на основе борщевика

В МГУ разработали препарат для борьбы с раком на основе борщевика
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Ученые из Мордовского государственного университета им. М.В. Ломоносова разработали медицинский препарат на основе борщевика Сосновского для лечения рака. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

В ходе исследований были выделены фуранокумарины из этого растения, которые реагируют на ультрафиолетовое излучение.

«Фуранокумарины — биологически активные соединения борщевика Сосновского, способные вызывать повышение чувствительности к воздействию солнечных лучей, которые под влиянием ультрафиолетового света необратимо связываются с ДНК опухолевых клеток. В результате они теряют возможность делиться и, как следствие, гибнут путем самоуничтожения», — сказано в публикации от 7 марта.

Препарат полностью безопасен и не имеет побочных эффектов. Он ориентирован на лечение рака кожи, кишечника, мочевого пузыря, меланом.

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12 марта сообщалось, что ученые из Израиля разработали первую в мире мРНК-вакцину, которая на 100% эффективна против смертельных бактерий.

После успехов в лечении COVID-19 технологию мРНК начали активно использовать против различных вирусов. Помимо высокой эффективности препарат способен за короткий срок адаптироваться к новому патогену.

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