Российские ученые разработали препарат для лечения рака на основе борщевика

Ученые из Мордовского государственного университета им. М.В. Ломоносова разработали медицинский препарат на основе борщевика Сосновского для лечения рака. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

В ходе исследований были выделены фуранокумарины из этого растения, которые реагируют на ультрафиолетовое излучение.

«Фуранокумарины — биологически активные соединения борщевика Сосновского, способные вызывать повышение чувствительности к воздействию солнечных лучей, которые под влиянием ультрафиолетового света необратимо связываются с ДНК опухолевых клеток. В результате они теряют возможность делиться и, как следствие, гибнут путем самоуничтожения», — сказано в публикации от 7 марта.

Препарат полностью безопасен и не имеет побочных эффектов. Он ориентирован на лечение рака кожи, кишечника, мочевого пузыря, меланом.

12 марта сообщалось, что ученые из Израиля разработали первую в мире мРНК-вакцину, которая на 100% эффективна против смертельных бактерий.

После успехов в лечении COVID-19 технологию мРНК начали активно использовать против различных вирусов. Помимо высокой эффективности препарат способен за короткий срок адаптироваться к новому патогену.