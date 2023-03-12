Разработана первая в мире мРНК-вакцина против смертельных бактерий

Ученые из Израиля разработали первую в мире мРНК-вакцину, которая на 100% эффективна против смертельных бактерий. Результаты исследования опубликовали 8 марта в журнале Science Advances.

После успехов в лечении COVID-19 технологию мРНК начали активно использовать против различных вирусов. Помимо высокой эффективности препарат способен за короткий срок адаптироваться к новому патогену.

«До сих пор считалось, что нельзя создать мРНК-вакцины против бактерий. Мы доказали, что это возможно и продемонстрировали 100% эффективность», — прокомментировал соавтор работы Эдо Кон.

Принцип технологии заключается в синтезировании частиц вируса в лаборатории, а затем его упаковка в липидные частицы. При попадании в организм человека частицы связываются с клетками и продуцируют вирусные белки. Если в организм попадет настоящий патоген, иммунная система будет готова его побороть.

2 марта сообщалось, что группа исследователей из ИТМО и НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева придумала новый способ определить, каким вирусом заражен пациент. Исследователи создали метод обнаружения вирусов, который будет подходить для всех патогенов.

Для его применения достаточно всего пары минут. За это время спектрометр успеет снять данные, а компьютер — проанализировать полученный результат и показать, есть ли в образце вирус.