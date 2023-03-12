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ФК «Ростов» обыграл «Пари НН» в матче 19-го тура РПЛ

«Ростов» обыграл «Пари НН» благодаря голу с пенальти в концовке встречи
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Фото: ФК «Ростов»
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Футбольная команда «Ростов» обыграла соперников из «Пари НН» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1, о чем стало известно 12 марта.

На 55-й минуте счет открыл защитник «Ростова» Андрей Лангович. На 64-й минуте нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов забил ответный гол. Под конец игры главный арбитр Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Пари НН» после нарушения со стороны защитника Даниила Корнюшина. Защитник «Ростова» Максим Осипенко забил 11-метровый, передает «Спорт-Экспресс».

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает третье место с 38 очками, а «Пари НН» располагается на 13-й строчке, набрав 19 очков.

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Ранее в этот день футболисты московского ЦСКА разгромили команду «Крылья Советов» в 19-м туре РПЛ. Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 4:0 в пользу ЦСКА.

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли подмосковные «Химки» в матче 19-го тура РПЛ. Встреча, проводившаяся в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2.

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