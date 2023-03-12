«Зенит» обыграл «Химки» в матче 19-го тура РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли подмосковные «Химки» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проводившаяся 12 марта в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2.

Счет открыл Малкомом на 19-й минуте, позже, на 55-й минуте бразилец оформил дубль и догнал Квинси Промеса в списке бомбардиров РПЛ. У «Химок» два мяча забил Бутта Магомедов на 75-й минуте. Спустя 11 минут футболист исполнил пенальти, благодаря которому сравнял счет. В добавленное время Густаво Мантуан забил гол и снова вывел «Зенит» вперед, сообщает «Спорт-Экспресс».

Для нападающего Малкома матч с «Химками» стал 100-м в составе «Зенита». Благодаря дублю бразилец поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России. С 16 мячами Малком делит лидерство с Квинси Промесом из московского «Спартака».

«Зенит» после 19 туров РПЛ продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Химки» с 13 баллами расположились на 15-й строчке.

В этот день ранее «Краснодар» обыграл «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ. Таким образом, «Краснодар» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Динамо» с 32 очками находится на четвертой строчке.

Днем ранее «Спартак» обыграл «Факел» со счетом 3:2 благодаря голу Мартинса в матче 19-го тура РПЛ. После победы московский «Спартак» занимает вторую строчку турнирной таблицы РПЛ (40 очков за 19 матчей). Воронежски «Факел» располагается на 14-м место (14 очков за 19 матчей). Лидером турнирной таблицы является питерский «Зенит» с 45 очками, у которого также есть еще один матч в запасе.