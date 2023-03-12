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«Краснодар» обыграл «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ

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Фото: ТАСС/Степан Ноздрев
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Футбольный клуб «Краснодар» со счетом 3:1 победил московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом стало известно в субботу, 11 марта.

Открыл счет новичок «Краснодара» Кади Боржес. Он же оформил в матче дубль. Еще один гол забил Никита Кривцов. За «Динамо» гол престижа забил Константин Тюкавин, сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Краснодар» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Динамо» с 32 очками находится на четвертой строчке. Победа стала для «быков» первой в чемпионате под руководством главного тренера Владимира Ивича.

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Ранее 11 марта сообщалось, что московский футбольный клуб «Локомотив» победил «Ахмат», одержав победу в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч, проходивший в Грозном, закончился со счетом 1:0.

Автором единственного за игру гола на 11-й минуте матча стал новичок «Локомотива» Сергей Пиняев.

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