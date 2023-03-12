Футболисты ЦСКА обыграли «Крылья Советов» со счетом 4:0
Футболисты московского ЦСКА 12 марта обыграли команду «Крылья Советов» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 4:0 в пользу ЦСКА.
Голами отметились Антон Заболотный, Иван Обляков, Федор Чалов и Виллиан Роша, добавляет «Спорт-Экспресс».
Ранее в этот день футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли подмосковные «Химки» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, проводившаяся в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2.