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Минобороны сообщило о гибели людей в Сирии после ракетного удара ВВС Израиля

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Фото: TASS/EPA/ABIR SULTAN
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Три человека погибли после того, как два истребителя ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Сирии, сообщил 12 марта на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Гуринов.

«С 07:14 до 07:23 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из северной части Ливана нанесли ракетный удар, вследствие которого в населенных пунктах Масьяф и Сафсафа повреждены здания научно-исследовательских центров. По данным сирийской стороны, погибло три человека», — заявил он.

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Ранее в этот день стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразила ракетный удар израильских ВВС в провинции Хама. Тогда сообщалось о трех раненых среди военных и зафиксированных разрушениях.

7 марта Воздушные силы Израиля атаковали международный аэропорт Алеппо в Сирии, воздушная гавань была выведена из строя, зафиксирован материальный ущерб. Было принято решение перевести все рейсы, включая те, которые доставляют гуманитарную помощь для населения, пострадавшего в результате недавних землетрясений районов, в аэропорты Дамаска и Лакатии.

В ночь на 19 февраля стало известно, что ВВС Израиля осуществили ракетную атаку на Дамаск. Как рассказали в минобороны Сирии, средства ПВО сбили большинство ракет. Одна из израильских ракет попала в здание в Дамаске, 15 человек погибли. Помимо этого, разрушено несколько домов.

В израильской армии отказались комментировать сообщения СМИ об ударе ВВС по Дамаску.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что РФ осуждает силовые действия Израиля, который нанес удары по сирийскому Дамаску, поскольку такие действия грубо нарушают нормы международного права.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.

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