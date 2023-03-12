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ВВС Израиля атаковали сирийскую армию

Al Ekhbariya: три военных Сирии ранены в результате ударов ВВС Израиля по позициям сирийской армии в провинции Хама
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Фото: commons.wikimedia.org/IDF Spokesperson's Unit
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Система противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в воскресенье, 12 марта, отразила ракетный удар израильских Военно-воздушных сил (ВВС) в провинции Хама, уведомила телестанция Al Ekhbariya. Сообщается, что попытки атаки осуществлялись по наземным целям в районе Масъяф.

Ранены три сирийских военных, также зафиксированы разрушения.

«Израильская агрессивная акция была совершена из воздушного пространства соседнего Ливана. Наши зенитчики открыли огонь по вражеским целям и поразили несколько ракет», — приводит агентство SANA слова сирийского военного.

Кроме того, в сообщении говорится о вражеской атаке на ряд позиций в окрестностях Тартуса.

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7 марта Воздушные силы Израиля атаковали международный аэропорт Апелло в Сирии, воздушная гавань была выведена из строя, зафиксирован материальный ущерб. Было принято решение перевести все рейсы, включая те, которые доставляют гуманитарную помощь для населения, пострадавшего в результате недавних землетрясений районов, в аэропорты Дамаска и Лакатии.

В ночь на 19 февраля стало известно, что ВВС Израиля осуществили ракетную атаку на Дамаск. Как рассказали в минобороны Сирии, средства ПВО сбили большинство ракет. Одна из израильских ракет попала в здание в Дамаске, 15 человек погибли. Помимо этого разрушено несколько домов.

В израильской армии отказались комментировать сообщения СМИ об ударе ВВС по Дамаску.

В главном управлении древностей и музеев Сирии отметили, что в результате израильского авиаудара были повреждены некоторые объекты на территории исторической цитадели Дамаска.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что РФ осуждает силовые действия Израиля, который нанес удары по сирийскому Дамаску, поскольку такие действия грубо нарушают нормы международного права.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.

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