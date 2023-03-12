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Президент Сирии освободил пострадавших от землетрясения от налогов до конца 2024-го

Президент Сирии Асад освободил пострадавших от землетрясения граждан от уплаты налогов до конца 2024 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент Сирии Башар Асад издал указ, освобождающий от уплаты налогов до конца 2024 года пострадавших от землетрясения жителей Сирии, которые лишились крова. Об этом сообщает сирийское агентство North Press 12 марта.

Указ президента касается жителей Алеппо, Идлиба, Латакии и Хамы, где зафиксированы наибольшие разрушения в результате удара стихии. В постановлении подчеркивается, что шаг сирийского лидера преследует цель помочь пострадавшим восстановить силы и наладить свою жизнь после перенесенной катастрофы.

Указ освобождает пострадавших от землетрясения от уплаты подоходного налога и оплаты услуг связи, электричества и водоснабжения, а также от выплат по взятым до 6 февраля кредитам до конца 2024 года.

Документ также позволяет пострадавшим в результате катастрофы получить беспроцентные кредиты, пишет «Газета.Ru». Уточняется, что в государственных банках жертвы землетрясения смогут получить кредиты на сумму до $26 тыс. на срок до 10 лет.

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Общее число жертв в обеих странах уже превысило 29 тыс. человек

10 марта сообщалось, что Швейцария по примеру Евросоюза (ЕС) на полгода ослабит санкции против Сирии, чтобы облегчить доставку в регион гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения. На фоне катаклизма министерство финансов США также на полгода вывело из-под санкций против Сирии любые действия для оказания помощи стране после землетрясения.

Ранее, 8 марта, сообщалось, что за сутки в Сирию прибыли два самолета с гуманитарным грузом из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для пострадавших в результате землетрясения в регионе. С 17 февраля помощь в Сирии получили 2,6 тыс. человек.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи границы с Сирией. Число погибших при землетрясении в Сирии превысило 5,8 тыс. человек. Всего в результате землетрясений пострадало более 400 тыс. жителей Сирии. Из-под завалов удалось спасти 1,5 тыс. человек. В Турции погибло свыше 48 тыс. человек.

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