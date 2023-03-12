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В Италии заявили об отсутствии обсуждения Западом отправки войск на Украину

Глава МИД Италии Таяни: страны Запада никогда не обсуждали отправку войск на Украину
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что отправка Западом войск на Украину никогда не обсуждалась. С таким заявлением он выступил в воскресенье, 12 марта.

«Мы никогда не говорили о том, чтобы отправить Киеву войска. На днях прошла встреча в рамках G7 с участием [госсекретаря США Энтони] Блинкена, в ходе которой отправка войск на Украину не обсуждалась», — сказал Таяни в эфире Radio 24.

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10 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада очень близки к тому, чтобы всерьез обсуждать отправку войск союзников на территорию Украины. По его словам, мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальный конфликт обернулся мировой войной.

В тот же день американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг отметил, что ввод военного контингента НАТО на территорию Украины может спровоцировать третью мировую войну. Он посоветовал западным странам несколько раз подумать, прежде чем отправлять своих солдат на Украину.

Тогда же депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что цель президента Украины Владимира Зеленского — втянуть европейские народы в конфликт. Он также призвал западных лидеров прояснить, будут ли они отправлять своих солдат на Украину.

Российская сторона, в свою очередь, не раз говорила об эскалации конфликта из-за передачи вооружений Украине странами Запада. Так, 1 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что поставка военных самолетов Киеву не вызовет эскалации конфликта. Она назвала высказывание французского лидера абсурдом, а также выразила уверенность, что подобные заявления только повысят «неуемный аппетит режима Зеленского».

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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