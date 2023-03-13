Рядовой Скорбач выявил диверсантов и с экипажем ПТУР предотвратил прорыв обороны

Рядовой Андрей Скорбач уничтожил военную технику боевиков и предотвратил угрозу прорыва диверсантов. О новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в понедельник, 13 марта.

Рядовой Скорбач в составе противотанкового дивизиона выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений во время обороны одного из населенных пунктов.

Во время ведения наблюдения рядовой заметил передвижение диверсионно-разведывательной группы боевиков по направлению к российским оборонительным позициям. Доложив командованию, он проявил инициативу и вместе с экипажем ПТУР открыл огонь по противнику. Рядовой Скорбач уничтожил два танка и свыше 10 боевиков. С тяжелыми потерями противник отступил.

Кроме того, украинские боевики открыли артиллерийский огонь по району, в котором выполнял боевую задачу экипаж тяжелой огнеметной системы. В результате огневого воздействия боевая машина получила повреждения и потеряла ход. Под шквалистым огнем боевиков, рискуя жизнью, рядовой Максим Новиков вылез из боевой машины, восстановил ее исправность, после чего вывел из-под обстрела.

После смены местоположения экипаж начал уничтожать позиции противника. В ходе огня были уничтожены до 10 человек личного состава и два БТР противника. Среди личного состава потерь не было допущено. Своими самоотверженными действиями рядовой Новиков поспособствовал своевременному оказанию огневой поддержки наступающим подразделениям группировки российских войск, что способствовало вытеснению боевиков с занимаемых позиций.

Днем ранее, 12 марта, Минобороны РФ рассказало, как замком взвода, командир отделения сержант Алексей Орехов охранял стратегический объект и даже ночью с подчиненными вел наблюдение за прилегающей местностью. Тогда же он заметил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу противника, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.