Замком взвода Орехов отразил атаку диверсантов в ночи и сохранил важный рубеж

Заместитель командира взвода, командир отделения сержант Алексей Орехов охранял стратегический объект. Даже ночью он с подчиненными вел наблюдение за прилегающей местностью, когда заметил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу противника, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами. О новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в воскресенье, 12 марта.

Доложив руководству о ситуации, Орехов принял решение дать бой врагу. Противник уже открыл огонь, на что Орехов прицельным выстрелом уничтожил гранатометчика, затем меткой стрельбой сковал действия боевиков и держал оборону до прибытия подкрепления. Боевики-диверсанты были уничтожены.

В это же время группа саперов под командованием сержанта Владислава Ватанина прокладывала проходы в противопехотном минном поле на подступах к опорному пункту украинских националистов. Стремясь удержать занимаемые позиции, противник открыл минометный обстрел района, где действовали российские саперы.

В результате одного из залпов сержант Ватанин получил осколочное ранение, но продолжил работу, несмотря на риски для жизни. Его самоотверженность и смелость, профессионализм его подчиненных позволили в кратчайшие сроки проделать проходы в минном поле. После этого основные силы взяли штурмом опорный пункт националистов, отбросив врага вглубь обороны.

Днем ранее, 11 марта, Минобороны РФ рассказало, как радиотелеграфист Батуев под артобстрелом вывез из-под огня командно-штабную машину. Подразделение обороняло позиции на одном из тактических направлений, когда националисты предприняли попытку прорвать оборону и открыли огонь по российским военным из артиллерийских орудий и минометов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.