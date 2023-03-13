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Быт и химия: штраф за продажу лекарств без рецепта повысят до 200 тыс.

Поможет ли инициатива в борьбе с наркоманией и почему фармацевты идут на нарушения
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Госдума на следующей неделе примет в первом чтении законопроект парламентариев от «Единой России», который позволит значительно увеличить размер штрафов за продажу лекарств без рецептов, выяснили «Известия». Наказания будут варьироваться от 20 тыс. до 200 тыс. рублей. Впрочем, некоторые политики и эксперты считают, что инициатива не сможет полностью решить проблему свободного оборота медикаментов, которые используются в качестве наркотических средств.

Превращают в наркотики

По информации «Известий», 14 марта Госдума планирует принять в первом чтении законопроект сенаторов и депутатов от ЕР, который предполагает увеличение штрафов за продажу лекарств без рецептов. Для фармацевтических работников и должностных лиц они составят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года), для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

Справка «Известий»

В настоящий момент, согласно ст. 14.4.2. КоАП, за нарушение правил торговли лекарствами физлицам грозит штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а юрлицам — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Кроме того, в данный момент ч. 4 ст. 14.1 кодекса установлена административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией.

Совершение такого правонарушения влечет для индивидуальных предпринимателей штраф от 4 тыс. до 8 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

После вступления в силу с 1 сентября 2022 года нового положения о лицензировании фармацевтической деятельности, которое утвердило правительство, подобное правонарушение может быть квалифицировано как негрубое и, соответственно, не будет подпадать под действие ч. 4 ст. 14.1 кодекса.

Положительные заключения на законопроект уже дали два профильных комитета — по здравоохранению, а также по государственному строительству и законодательству. Они рекомендовали Госдуме принять новые нормы в первом чтении.

Как объясняют авторы законопроекта, в числе которых первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, с 2010 года в России наблюдается рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным действием.

лекарства
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

«Большим спросом у так называемых лекарственных наркоманов пользуются препараты, содержащие прегабалин, тапентадол, тропикамид и циклопентолат, которые не относятся к ядовитым или сильнодействующим средствам и в своем составе не содержат ни наркотических, ни психотропных веществ. При этом их употребление не по назначению врача вызывает наркотическое опьянение, а также стойкую зависимость», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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По данным парламентариев, особенно широко «лекарственная наркомания» распространена в подростковой и молодежной среде из-за доступности, простоты применения и интенсивности воздействия препаратов. Зачастую психическая и физическая зависимость от их употребления становится главной причиной к переходу на более тяжелые наркотики, утверждают авторы инициативы.

«Нередки случаи безрецептурного отпуска данных лекарственных средств в нарушение действующего особого порядка учета. Это связано с тем, что размер прибыли, полученной от неправомерной реализации лекарственных препаратов, сегодня значительно превышает размеры штрафов, которые могут быть наложены на фармацевтических работников, должностных лиц и аптечные организации», — говорится в документе.

«Известия» направили запрос в Минздрав и Росздравнадзор с просьбой прокомментировать инициативу парламентариев.

Плюсы и минусы

Проблема продажи медпрепаратов без рецептов в России действительно существует, подчеркнул первый зампред комитета ГД по охране здоровья, член фракции «Справедливая Россия — За правду» Федот Тумусов.

— Действительно, есть лекарства, которые сегодня используются гражданами не по назначению. Но, на мой взгляд, не стоит сразу браться за повышение штрафов, нужно сначала использовать все другие возможные способы более строгой продажи таких лекарств, — считает он.

аптека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Те препараты, которые называют авторы в пояснительной записке, можно просто внести в систему более строгой выписки, добавил зампред комитета по здравоохранению Госдумы, член КПРФ Алексей Куринный.

— Лично я бы обратил внимание на другое. По рецепту у нас, например, сегодня должны продаваться антибиотики, но этого не происходит, потому что их просто нет в продаже. К сожалению, доступность медицинской помощи не настолько хорошая, чтобы люди могли в тот же день, когда заболели, купить себе все необходимые лекарства, — говорит он.

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Эксперт фармацевтического рынка, бывший руководитель крупной аптечной сети Ирина Булыгина считает, что одним законом имеющиеся проблемы не решить.

— На мой взгляд, то, что предлагается, имеет смысл, потому что безрецептурный отпуск лекарств у нас в стране действительно зашкаливает, — сказала она. — Нужно навести порядок во всей отрасли, как это было в советские времена. Ведь всё началось после 1996 года, когда отменили последнее положение, которое сдерживало рост открытия аптек.

Кроме того, считает эксперт, нужно усложнить сам процесс открытия аптек, чтобы это было возможным только для специалистов с медицинским образованием.

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— У нас это может делать любое частное лицо, если у него есть на это деньги. Вот и получается, что на выходе из метро может работать пять аптек, которые, естественно, между собой конкурируют, — пояснила она.

При этом в погоне за прибылью и желанием выжить на рынке аптеки начинают злоупотреблять продажами лекарств без рецептов. Поэтому, даже если штрафы возрастут, это вряд ли спасет отрасль от нарушений, считает эксперт.

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