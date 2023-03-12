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СМИ узнали о страхе Запада из-за применения РФ «Кинжалов» на Украине

The Washington Post: российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на Украине напугали Запад
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Применение Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» при нанесении ударов по объектам на Украине напугало США и их союзников из-за отсутствия у них аналогов этого оружия. Об этом 10 марта написали обозреватели Робин Диксон и Дэвид Стерн в статье для газеты The Washington Post.

«В глобальном масштабе использование Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» вновь вызвало тревогу по поводу мощного арсенала Кремля и подчеркнуло, что [президент РФ Владимир] Путин обладает трудно перехватываемым оружием, которого нет у Соединенных Штатов и их союзников», — отмечают авторы материала.

По их словам, украинские военные представители признали, что не имеют возможности перехватывать ракеты «Кинжал».

«Перехватить эти ракеты средствами защиты Украины нереально», — сказал пресс-секретарь главного разведывательного управления минобороны Украины Андрей Юсов, чьи слова приводятся в статье.

Обозреватели отметили, что у России есть и другое гиперзвуковое оружие, также способное нести ядерное оружие, но то, что «она выставляет напоказ «Кинжал» в бою, усиливает давление на Вашингтон по мере того, как разгорается гонка гиперзвуковых вооружений, в которой Вашингтон должен догонять как Россию, так и Китай».

Достать «Кинжалы»: в ответ на брянский теракт нанесен ракетный удар
Для уничтожения особо важных объектов применялось гиперзвуковое оружие

11 марта американский военный эксперт Дуглас Барри указал на возросшую эффективность ракетных ударов РФ по объектам Украины. По словам эксперта, Москва адаптировала свои ракетные атаки, используя сочетание дозвуковых крылатых ракет и гораздо более высокоскоростных аэробаллистических ракет «Кинжал».

9 марта Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на теракт, совершенный украинскими диверсантами в Брянской области. В результате были уничтожены места базирования ударных беспилотников Украины, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

В Минобороны РФ уточнили также, что российские войска задействовали высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».

Военный эксперт Алексей Леонков 10 марта рассказал о том, что во время этих ударов «Кинжалы» применялись для поражения особо важных объектов. Так, он отметил, что «Кинжалы», по его мнению, могли быть использованы против объектов, которые обеспечивали боевую украинскую группировку на линии соприкосновения. В частности, удар мог быть нанесен по военной технике, которая сейчас активно поступает из стран НАТО и накапливается в тыловых районах.

2 марта группа украинских диверсантов обстреляла автомобиль, в котором находились дети, и взяла в заложники несколько человек в селе Любечане Брянской области. В результате атаки погибли два человека, ранен школьник Федор. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он указал, что террористы видели, что стреляют по гражданской машине — обыкновенной «Ниве», где сидят гражданские лица и дети.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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