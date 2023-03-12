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Боксер Джонсон показал свое умение петь и играть на пианино

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Фото: скриншот
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Американский боксер Кевин Джонсон, помимо того что обладает физической силой, является еще и творческой натурой. В видеозаписи для «Известий» 12 марта спортсмен продемонстрировал свое умение играть на фортепиано.

На этом музыкальные способности Джонсона не заканчиваются. Одновременно с игрой на инструменте он еще и спел романтичную песню, таким образом показав свои вокальные данные.

Накануне, 11 марта, Джонсон показал, как тренируется перед предстоящим поединком с российским бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком. Боксер начинает тренировку на улице с разогрева. Он отжимается на выставленных каменных опорах, а после этого подтягивается усложненным способом, подтянув ноги к животу.

В тот же день Джонсон, говоря о своем российском сопернике, назвал Дацика крепким парнем, отметив при этом, что россиянин не обладает ни своим стилем, ни техникой ведения боя. Себя же американский спортсмен назвал уравновешенным бойцом, который не дает эмоциям выходить за рамки. К тому же он считает себя крепким, умным, быстрым, ловким и умелым.

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Джонсон также сравнил бокс с игрой в шахматы. Он уверен, что в обоих этих видах спорта нельзя давать эмоциям выйти за рамки и нужно сохранять хладнокровие.

Телеканал «РЕН ТВ» покажет бой Вячеслава Дацика и Кевина Джонсона в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Боксерский поединок между двумя тяжеловесами пройдет 31 марта на арене «Динамо» в Москве.

В рамках вечера бокса на ринге также сразятся Павел Шульский с Данило Сузартом, Артем Сусленков с Эбенезера Тетте и Николай Данилов с Евгением Орловым.

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