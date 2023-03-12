Ким Чен Ын решил привлечь армию к развитию деревни в КНДР

В КНДР на пятом расширенном заседании центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва обсудили вопросы развития деревни в стране. Как передает 12 марта Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил привлекать для решения этой задачи военнослужащих.

«Генеральный секретарь отметил, что армия должна стать субъектом борьбы и примером в строительстве социалистической деревни… Ежегодно непременно создавать реальные объекты процветания, радующие народ», — отмечено в сообщении ЦТАК.

Подразумевается, что солдат будут направлять на объекты строительства по всей стране. На заседании делегаты также определили направления действий и конкретные задачи армии для ускорения развития деревни, местного строительства и возможности мобилизации военных для выполнения этих задач.

По словам Ким Чен Ына, от армии для процветания государства в условиях вызовов и трудностей сейчас требуется больше усилий. Также на пленуме северокорейский лидер произнес речь о неотложных задачах в сельском хозяйстве на 2023 год и о целях развития отрасли на долгосрочную перспективу.

5 марта сообщалось, что власти КНДР призвали ООН потребовать немедленного завершения совместных военных учений США и Южной Кореи. Пхеньян считает, что эти учения усиливают напряженность на полуострове, о чем говорится в заявлении замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гена.

31 января главы оборонных ведомств США и Южной Кореи опубликовали совместное заявление, в рамках которого договорились расширить масштабы совместных учений в 2023 году. Стороны условились об укреплении своего сотрудничества в вопросе обмена данными касательно ракетной угрозы, которая якобы исходит со стороны Северной Кореи.