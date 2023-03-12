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Боец Алексей Олейник оценил атаку и защиту Петра Яна в битве с Двалишвили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Выиграть защитой однозначно сложно, прокомментировал «Известиям» боец UFC Алексей Олейник проигрышный для Петра Яна бой с грузинским соперником Мерабом Двалишвили на турнире UFC Vegas 71 в воскресенье, 12 марта.

«Петр Ян показал хороший бой, хорошую защиту, но было несколько повторяющихся все пять раундов ошибок и с переводами, и еще с тем, что он работал только вторым номером», — отметил спортсмен.

По его словам, большая часть внимания Яна была направлена на защиту от ударов, а не на поражение соперника. Олейник добавил, что тактикой защиты достаточно сложно одержать победу, нужно стараться что-то сделать противнику, поразить его.

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О результатах поединка стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что Ян проиграл единогласным решением судей, на его счету 16 побед и пять поражений.

Ранее этим же днем российский боец Саид Нурмагомедов проиграл американцу Джонатану Мартинезу на турнире UFC. Победу единогласным решением судей одержал Мартинез.

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