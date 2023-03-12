Саид Нурмагомедов проиграл Мартинезу на турнире UFC
Российский боец Саид Нурмагомедов проиграл американцу Джонатану Мартинезу на турнире UFC. Об этом стало известно 11 марта.
Бойцы в легчайшем весе провели трехраундовый поединок. Победу единогласным решением судей одержал Мартинез.
Нурмагомедову 30 лет, в смешанных единоборствах на его счету 17 побед и три поражения.
Ранее, 10 марта, экс-чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян (16-4) заявил, что планирует не доводить бой с грузинским спортсменом Мерабом Двалишвили (15-4) до решения судей.
Он добавил, что бои соперника малозрелищны, поэтому ради привлечения внимания он делает громкие заявления.