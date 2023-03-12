Депутат ЕП назвал «неудобными» для Берлина намеки на причастность США к диверсии на СП

Любое предположение о том, что главный союзник Германии, а именно США, может нести ответственность за диверсии на «Северных потоках», неудобно для немецкого правительства. Такое мнение высказал депутат Европейского парламента (ЕП) Гуннар Бек в воскресенье, 12 марта, в беседе с «Известиями».

Американское издание The New York Times 7 марта опубликовало материал, в котором указывалась возможная причастность проукраинской группировки к атаке на «Северные потоки». Из материала следует: некоторые официальные лица США считают, что Украина и ее союзники имели наиболее логичный потенциальный мотив для атаки на трубопроводы.

«Так каковы возможные мотивы запускать новую теорию произошедшего? Это просто удобно. Это отвлекает внимание, создает путаницу и впечатление, что мы и не можем знать, кто ответствен. Есть определенные подозрения, а западные правительства не проявляют большого интереса к расследованию этого вопроса. Мы можем сделать вывод, что они хотят прекратить дискуссию», — сказал он.

Бек добавил, что основной акционер проекта — «Газпром», но немецкие компании являются вторыми по величине акционерами проекта. Из-за чего, по словам депутата, можно было бы ожидать, что правительство Германии попытается установить виновного быстрее всех, но «они не проявили никакую инициативу».

«Они просто надеются, что проблема исчезнет со временем. У меня нет никакого другого объяснения. Если вы создаете такую дилетантскую, такую неубедительную версию, это вызывает гораздо больше вопросов, чем дает ответов. Так что я думаю, что расследование будет продолжаться и будет разрастаться, ведь до сих пор нет ясности. Ничто из того, что было сказано до сих пор, по крайней мере правительством Германии, не проливает свет», — указал он.

Бек высказал подозрение, что правительство ФРГ продолжит блокировать настоящее расследование инцидента.

После публикации NYT газета The Times указала на осведомленность спецслужб Запада о наличии украинского следа в ситуации со взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Как пишут авторы статьи, страны НАТО сделали всё возможное для того, чтобы не допустить публичную огласку связи Украины с диверсиями на трубопроводах, так как это закономерно привело бы к ухудшению взаимоотношений между Киевом и Берлином.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что публикации о взрывах на «Северных потоках» — это скоординированные вбросы. Он также выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются СМИ, без расследования могут что-то предполагать про теракты на «Северных потоках».

Журналист из США Сеймур Херш назвал глупостью статью The New York Times о причастности украинцев к атаке на СП. О статье журналист узнал во время беседы с «Известиями». Он также сообщил «Известиям», что опубликует новое расследование про «Северные потоки» на следующей неделе.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. РФ назвала произошедшее актом государственного терроризма.